Regno Unito, caos per il tracciamento che non funziona: la "pingdemia" tra notifiche errate, industrie bloccate e governo senza idee (Di martedì 20 luglio 2021) Mezzo milione di persone che in una sola settimana hanno ricevuto dall'app di tracciamento la notifica di contatto con una persona positiva. Centinaia di lavoratori indisponibili a causa della conseguente quarantena preventiva e pub, supermercati e fabbriche costretti a chiudere per mancanza di personale. Insieme alla pandemia da Covid, il Regno Unito si trova in balia di un altro tipo di caos: è quello ribattezzato "pingdemia" (da ping, notifica), causato dal sistema nazionale di contact tracing in tilt e pieno di malfunzionamenti. E il governo non sa come ...

