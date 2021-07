Questa foto non mostra una manifestazione in Francia contro il green pass, è del 2018 (Di martedì 20 luglio 2021) Il 18 luglio 2021 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra una folla lungo i viali degli Champs-Elysées a Parigi (Francia) e una ragazza, più vicina all’inquadratura, con una bandiera francese sulle spalle. L’immagine è accompagnata da questo commento: «Francia-2 milioni di protesta per avere il diritto a scegliere per la salute e la vita!». Il riferimento è alle manifestazioni di protesta svoltesi il 17 luglio in diverse città in Francia dopo l’annuncio del presidente della Repubblica Emmanuel Macron di estendere l’uso del green pass per poter frequentare luoghi ... Leggi su facta.news (Di martedì 20 luglio 2021) Il 18 luglio 2021 su Facebook è stata pubblicata unacheuna folla lungo i viali degli Champs-Elysées a Parigi () e una ragazza, più vicina all’inquadratura, con una bandiera francese sulle spalle. L’immagine è accompagnata da questo commento: «-2 milioni di protesta per avere il diritto a scegliere per la salute e la vita!». Il riferimento è alle manifestazioni di protesta svoltesi il 17 luglio in diverse città indopo l’annuncio del presidente della Repubblica Emmanuel Macron di estendere l’uso delper poter frequentare luoghi ...

Advertising

matteorenzi : Grazie al Nelson Mandela Forum per l’organizzazione nella gestione dei vaccini. Il vaccino è valido anche senza fot… - luigidimaio : Guardando questa foto penso a quante sfide abbiamo condiviso insieme negli ultimi anni. Buon compleanno… - DiodatoMusic : Roma, m’hai incendiato il cuore! ?? ?? Grazie a @simonececchetti per queste splendide foto. Grazie a voi per aver… - NikNiko_ : E comunque con questa foto mi sento veramente bona - fedeerr : Ma solo a me questa foto fa una paura tremenda? -