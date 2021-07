Porsche-Basf - Accordo per produrre batterie di nuova generazione (Di mercoledì 21 luglio 2021) La Porsche sta già lavorando alla nuova generazione di batterie al litio, come annunciato nei piani strategici dei mesi scorsi. Attraverso la joint venture con Customcells, la Casa di Zuffenhausen ha stretto un'alleanza esclusiva con la Basf, che fornirà la tecnologia HED NCM dei materiali catodici attivi. La produzione degli accumulatori avverrà nella fabbrica della Cellforce Group in Germania, a partire dal 2024. L'Accordo riguarda anche il riciclo dei materiali. Le batterie di nuova generazione saranno inizialmente destinate alle ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 21 luglio 2021) Lasta già lavorando alladial litio, come annunciato nei piani strategici dei mesi scorsi. Attraverso la joint venture con Customcells, la Casa di Zuffenhausen ha stretto un'alleanza esclusiva con la, che fornirà la tecnologia HED NCM dei materiali catodici attivi. La produzione degli accumulatori avverrà nella fabbrica della Cellforce Group in Germania, a partire dal 2024. L'riguarda anche il riciclo dei materiali. Ledisaranno inizialmente destinate alle ...

Advertising

AUTOilmensile : #Porsche #elettriche con celle sviluppate da BASF dal 2024 - viaggiareonthe1 : Porsche-Basf - Accordo per produrre batterie di nuova generazione - salutegreen24 : Basf è stata scelta da Cellforce Group, joint venture tra Porsche e Customcells, per collaborare allo sviluppo di c… - AndreaCortiAC : Veicoli elettrici, Basf e Porsche insieme per le batterie di ultima generazione - giornaleradiofm : Sostenibilità: Veicoli elettrici, Basf e Porsche insieme per le batterie di ultima generazione: Roma, 21 lug. - (Ad… -