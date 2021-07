Perché Charlene di Monaco è diventata un caso internazionale (Di martedì 20 luglio 2021) Ormai lo ripete come un mantra. A cui aggiunge, ogni volta, un piccolo particolare in più. Dettagli che fanno colore, ma che non cambiano la sostanza. E cioè che Charlene di Monaco è da mesi in Sudafrica e non può tornare a casa, a Montecarlo, Perché è ancora in convalescenza dopo i due misteriosi interventi a cui si è sottoposta. Però, più passa il tempo più i dubbi si accumulano. E la versione della storia comincia a mostrare qualche crepa. Tanto che la principessa è ormai un caso internazionale. Di cui tutti parlano, dall’Europa all’America. Cosa nasconde la prolungata permanenza di ... Leggi su amica (Di martedì 20 luglio 2021) Ormai lo ripete come un mantra. A cui aggiunge, ogni volta, un piccolo particolare in più. Dettagli che fanno colore, ma che non cambiano la sostanza. E cioè chediè da mesi in Sudafrica e non può tornare a casa, a Montecarlo,è ancora in convalescenza dopo i due misteriosi interventi a cui si è sottoposta. Però, più passa il tempo più i dubbi si accumulano. E la versione della storia comincia a mostrare qualche crepa. Tanto che la principessa è ormai un. Di cui tutti parlano, dall’Europa all’America. Cosa nasconde la prolungata permanenza di ...

