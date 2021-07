Pensione quota 100: ecco quando la finestra di attesa non è necessaria (Di martedì 20 luglio 2021) Per chi ha già raggiunto da tempo i requisiti di accesso alla quota 100 il rispetto della finestra d'attesa non è richiesto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 20 luglio 2021) Per chi ha già raggiunto da tempo i requisiti di accesso alla100 il rispetto dellad'non è richiesto. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Pensione quota 100: ecco quando la finestra di attesa non è necessaria - DarioLuca4 : RT @Ivan__soli: Salvini e quota cento no ...Ve incazzate La Fornero e Draghi no.... Ve incazzate La cosa che mi fa tenerezza è che davve… - Ivan__soli : Salvini e quota cento no ...Ve incazzate La Fornero e Draghi no.... Ve incazzate La cosa che mi fa tenerezza è c… - SemiliaMichele : @bobbbby70587089 @nicolap79 @MuzzinPaolo @micheleboldrin @albertobisin @elsafornero @Palazzo_Chigi Ma usi la logica… - SemiliaMichele : @bobbbby70587089 @nicolap79 @MuzzinPaolo @micheleboldrin @albertobisin @elsafornero @Palazzo_Chigi Pensa un attimo… -