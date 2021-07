Paura a Roma, prima si lava nella fontana poi minaccia donne e bambini con un grosso chiodo (Di martedì 20 luglio 2021) Paura nella mattinata di ieri a Roma, quando in Via Candia, un 28enne di origine polacca, oltre a lavarsi le parti intime in una fontanella, ha cominciato a minacciare i passanti, tra cui dei bambini, con un chiodo acuminato. Il “bagno” e le minacce Si è lavato in una fontanella in via Candia, completamente nudo, brandendo un chiodo acuminato di circa 18 cm e minacciando le persone che si trovavano a passare di lì, tra cui dei bambini. E’ successo ieri mattina. L’uomo dopo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 20 luglio 2021)mattinata di ieri a, quando in Via Candia, un 28enne di origine polacca, oltre arsi le parti intime in una fonta, ha cominciato are i passanti, tra cui dei, con unacuminato. Il “bagno” e le minacce Si èto in una fontain via Candia, completamente nudo, brandendo unacuminato di circa 18 cm endo le persone che si trovavano a passare di lì, tra cui dei. E’ successo ieri mattina. L’uomo dopo ...

