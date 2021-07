Oltre il 95% di efficacia a prevenire il covid per i vaccini a mRNA | i risultati di uno studio

(Di martedì 20 luglio 2021) Nell’infezione da, ihanno un’diil 95%. Lo rivela unopubblicato su Annals of Internal Medicine, effettuato sui veterani americani. Pfizer e Moderna confermano l’altaanche in questoche risulta particolarmente incoraggiante, dal momento che il target analizzato è anziano: una popolazione con maggior rischio di gravi conseguenze cliniche a causa dell’età avanzata, del maggior carico di comorbidità e della maggiore prevalenza di fattori di vulnerabilità sociale.A ...

repubblica : Covid, altro studio conferma: i vaccini a mRNA prevengono l'infezione, oltre il 95% di efficacia - lccampana : Covid, altro studio conferma: i vaccini a mRNA prevengono l'infezione, oltre il 95% di efficacia - silviamrzl : Covid, altro studio conferma: i vaccini a mRNA prevengono l'infezione, oltre il 95% di efficacia - infoitsalute : Covid, altro studio conferma: i vaccini a mRNA prevengono l'infezione, oltre il 95% di efficacia - jdroad : RT @repubblica: Covid, altro studio conferma: i vaccini a mRNA prevengono l'infezione, oltre il 95% di efficacia -

Ultime Notizie dalla rete : Oltre 95%

La Repubblica

... anziché 29,al mese, e la fruizione gratuita del servizio Smart Home per i primi 6 mesi, anziché al costo di 2 al mese. Fibra Smart Home, l'innovazione accessibile a tutti " Davent'anni la ...La nuova boccata d'ossigeno disponibile è di4,3 milioni di euro e servirà per la ripresa delle attività economich e Perugia, 20 luglio ...di cui il 50 per cento destinate esclusivamente alle ...I vaccini a mRNA contro Covid, quindi quello di Pfizer-Bionteck e di Moderna - hanno oltre il 95% di efficacia nel prevenire l'infezione da Sars-Cov-2. L'efficacia del vaccino era del 97,1% e più dopo ...Account bloccati: WhatsApp banna due milioni di utenti per contrastare le fake news. Ecco come funziona l'algoritmo che scopre le bufale ...