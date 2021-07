Miseno | ragazze aggredite ed insultate perché lesbiche | video

(Di martedì 20 luglio 2021) Nuovo episodio di omofobia, questa volta nel napoletano. Una coppia diè stata aggredita verbalmente e fisicamente da alcuni bagnanti presso la spiaggia dia Bacoli (Napoli). Nel filmato postato sui social dalle stesseche hanno denunciato l'accaduto, Martina e Francesca, si vede un uomo anziano esclamare frasi come "Disturbate i bambini. Andatevene su una montagna, stupide." A nulla è valso l'intervento di alcuni giovani giunti in loro soccorso per tentare di far ragionare il signore."Ci siamo sentite profondamente umiliate, non abbiamo fatto nulla di male, volevamo soltanto trascorrere una ...

Advertising

cmqpiena : RT @davocearispetto: Due ragazze, Francesca e Martina, cacciate dalla spiaggia flegrea di Capo Miseno a Bacoli (Napoli) perché lesbiche. “C… - davocearispetto : Due ragazze, Francesca e Martina, cacciate dalla spiaggia flegrea di Capo Miseno a Bacoli (Napoli) perché lesbiche.… - Nena_Nina_Schi : RT @AlekosPrete: Francesca e Martina, cacciate dalla spiaggia di Capo Miseno perché lesbiche. L'uomo si è scagliato prima contro le ragazze… - palmeirense92 : Capo Miseno, ragazze insultate e aggredite in spiaggia perché lesbiche. “Andatevene dalla spiaggia, disturbate i ba… - anteprima24 : ** Dopo #Miseno, violenta aggressione a una coppia di ragazze lesbiche anche ad #Arzano ** -

Ultime Notizie dalla rete : Miseno ragazze

...omofoba contro duelesbiche Una coppia dilesbiche è stata aggredita prima verbalmente per la fobia omofoba e poi anche fisicamente mentre prendeva il sole sulla spiaggia dia ...Non c'è solo la vicenda delle dueaggredite e invitate a lasciare la spiaggia di Caponei giorni scorsi. Un altro episodio di omofobia ha visto loro malgrado come protagoniste altre due. Ad Arzano una coppia di ...Lo scorso week-end sulla spiaggia di Capo Miseno, a Bacoli, due ragazze indicate come omosessuali sono state aggredite da alcuni ..."Se ci fossimo ripresentate in quella zona", denuncia la coppia di 21 e 23 anni. Ennesimo episodio di intolleranza e discriminazione dopo quello di ieri delle due ragazze a Capo Miseno ...