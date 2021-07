Milano-Cortina 2026 | Sci Alpinismo entra ufficialmente nel programma olimpico

(Di martedì 20 luglio 2021) Ildiconterà cinque gare in più nel proprio. Lo Scidebutterà nei Giochi invernali in Italia dopo la decisione, all’unanimità, nella 138ma sessione del Cio riunitasi a Tokyo. Questa disciplina aveva esordito all’Olimpiade Giovanile di Losanna 2020 ma adessoneldelcon 5 eventi (2 maschili, 2 femminili e uno misto) e tre format: sprint, individuale e staffetta mista, coinvolgendo 48 atleti (24 donne e 24 ...

Inoltre, al fine di incrementare l'attrattività turistica del paese in relazione allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali2026 è autorizzata la spesa di 35 milioni ...Strategie di intervento temporanee applicate all'Evento di2026 nel territorio di Livigno (SO) Licia Boscari Casolate Culture Hub. Recupero di un ambiente rurale attraverso l'...Dalle ore 02.00 della notte italiana e fino alle 11.00 si terrà a Tokyo la prima giornata della 138ma sessione del CIO, proprio in concomitanza dei Giochi Olimpici. Durante la sessione, ma nella giorn ...Le Olimpiadi di Milano e Cortina abbracceranno anche lo sci alpinismo, pronto a debuttare in qualità di sedicesimo sport invernale. L'ingresso della nuova disciplina - che potrebbe comunque non essere ...