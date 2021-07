Meteo Roma del 20-07-2021 ore 19:15 (Di martedì 20 luglio 2021) Meteo venerdì trovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi qualche pioggia sulle Alpi centro-occidentali nel pomeriggio attesi temporali pomeridiani su Alpi e Appennino settentrionale in locale sconfinamento sulle zone adiacenti asciutto altrove in serata tra pioggia e temporali su Alpi Prealpi e settori adiacenti più stabile sugli altri settori al centro al mattino tempo stabile con cieli sereni su tutte le regioni alla pomeriggio a te di locali rovesci sui settori appenninici stabile sugli altri settori con cieli sereni o poco nuvolosi in serata tempo stabile asciutto ovunque congeli ... Leggi su romadailynews (Di martedì 20 luglio 2021)venerdì trovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi qualche pioggia sulle Alpi centro-occidentali nel pomeriggio attesi temporali pomeridiani su Alpi e Appennino settentrionale in locale sconfinamento sulle zone adiacenti asciutto altrove in serata tra pioggia e temporali su Alpi Prealpi e settori adiacenti più stabile sugli altri settori al centro al mattino tempo stabile con cieli sereni su tutte le regioni alla pomeriggio a te di locali rovesci sui settori appenninici stabile sugli altri settori con cieli sereni o poco nuvolosi in serata tempo stabile asciutto ovunque congeli ...

Advertising

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Meteo Roma del 20-07-2021 ore 19:15' su @Spreaker #meteo_roma - quartomiglio : TERMINILLO DIMENTICATO: Strada Turistica SP10 ANCORA CHIUSA in piena ESTATE [GALLERY] - infoitinterno : Meteo 19-20 luglio 202: il tempo nelle province di Roma e Frosinone - quartomiglio : Bollettino Meteo per OGGI 20 Luglio 2021 e DOMANI 21 Luglio 2021 - angheluruju11 : RT @Roma: Mattina sereno, pomeriggio e sera poco o parzialmente nuvoloso. Temperature attese: 22°/33°C. Ecco le previsioni #meteo per doman… -