Mali | attaccato presidente ad interim nella Grande Moschea

Advertising

SecchiElias : #RT @notiziae: ??##BREAKING ?? Assassinato il presidente ad interim del Mali, Assimi Goïta. Due uomini armati, tra… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Mali: Bamako, tentato attaccato a presidente ad interim: (ANSA) - BAMAKO, 20 LUG - Due uomini arma… - Agenzia_Ansa : Mali, il presidente ad interim attaccato nella Grande Moschea - #ANSA - fisco24_info : Mali, attaccato il presidente ad interim nella Grande Moschea: Due uomini armati, uno aveva un coltello. Goita è st… - breakingnewss__ : ??#BREAKING - ULTIM’ORA Assassinato il presidente ad interim del #Mali, Assimi #Goïta. Due uomini armati, tra cui… -

Ultime Notizie dalla rete : Mali attaccato

Due uomini armati, uno dei quali brandiva un coltello, hanno tentato di attaccare il presidente ad interim delAssimi Goita, durante le preghiere nella grande moschea della capitale Bamako. L'attacco è avvenuto durante i festeggiamenti per la festa islamica di Eid al - Adha. Il presidente è stato portato ......non identificato di uomini armati nel corso di un attacco condotto a un cantiere nel nord del. ... Sempre ieri sera, uomini armati hannoanche un posto di controllo stradale nella regione ...Due uomini armati, uno dei quali brandiva un coltello, hanno tentato di attaccare il presidente ad interim del Mali Assimi Goita, durante le preghiere nella grande moschea della capitale Bamako. L'att ...Assimi Goita, presidente ad interim del Mali, è stato assassinato durante una cerimonia in occasione del rito musulmano di Eid-al-Adha.