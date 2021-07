Linfomi non Hodgkin, immunoterapia in mix nuova speranza (Di martedì 20 luglio 2021) Milano, 20 lug. (Adnkronos Salute) - Un mix di armi figlie dell'immunoterapia anticancro potrebbe offrire nuove speranze alle persone colpite da Linfomi a cellule B, un tipo di Linfomi non Hodgkin. La novità arriva da uno studio italiano pubblicato sul 'Journal for ImmunoTherapy of Cancer', condotto da un team guidato da Antonio Rosato del Dipartimento di scienze chirurgiche, oncologiche e gastroenterologiche (Discog) dell'università di Padova e da Roberta Sommaggio dell'Istituto oncologico veneto (Iov-Irccs). La strategia proposta si basa sulla combinazione di cellule Cik (cellule killer indotte da citochine) e anticorpi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) Milano, 20 lug. (Adnkronos Salute) - Un mix di armi figlie dell'anticancro potrebbe offrire nuove speranze alle persone colpite daa cellule B, un tipo dinon. La novità arriva da uno studio italiano pubblicato sul 'Journal for ImmunoTherapy of Cancer', condotto da un team guidato da Antonio Rosato del Dipartimento di scienze chirurgiche, oncologiche e gastroenterologiche (Discog) dell'università di Padova e da Roberta Sommaggio dell'Istituto oncologico veneto (Iov-Irccs). La strategia proposta si basa sulla combinazione di cellule Cik (cellule killer indotte da citochine) e anticorpi ...

