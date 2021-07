L’incontro Italia-Iran in Senato è una “riparazione” per lo sgarbo sessista? (Di martedì 20 luglio 2021) Oggi pomeriggio la commissione Esteri del Senato ha incontrato, in videoconferenza, la commissione Sicurezza nazionale e politica estera del Majles, il Parlamento Iraniano, nell’ambito dell’Affare sulle priorità dell’Italia nel quadro dei nuovi equilibri geopolitici nel Medio Oriente allargato. Si è trattato di un ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi e dai Senatori interessati. Curiosamente, a presiedere la seduta è stata Laura Garavini, senatrice di Italia Viva e vicepresidente della Commissione. Ciò è accaduto nonostante il presidente della Commissione, il ... Leggi su formiche (Di martedì 20 luglio 2021) Oggi pomeriggio la commissione Esteri delha incontrato, in videoconferenza, la commissione Sicurezza nazionale e politica estera del Majles, il Parlamentoiano, nell’ambito dell’Affare sulle priorità dell’nel quadro dei nuovi equilibri geopolitici nel Medio Oriente allargato. Si è trattato di un ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi e dairi interessati. Curiosamente, a presiedere la seduta è stata Laura Garavini, senatrice diViva e vicepresidente della Commissione. Ciò è accaduto nonostante il presidente della Commissione, il ...

Advertising

SkyTG24 : Le parole di Chiellini durante l'incontro con Mattarella al #Quirinale: - matteosalvinimi : Priorità emerse nell'incontro molto positivo di stamane con il presidente Draghi anche la riforma fiscale con tagli… - GabrieleCarrer : RT @formichenews: L’incontro Italia-Iran in Senato è una “riparazione” per lo sgarbo sessista? Il retroscena: ad aprile gli iraniani si sa… - MariMa99473486 : @UbertiniU @CarloCalenda @pdnetwork E' 'Contenuto' un grillino che ha firmato i Decreti della morte in mare di uomi… - formichenews : L’incontro Italia-Iran in Senato è una “riparazione” per lo sgarbo sessista? Il retroscena: ad aprile gli iraniani… -