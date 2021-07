La navicella Blue Origin compie la sua missione | Bezos nello spazio

(Di martedì 20 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – E' tornata a terra la, che per alcuni minuti ha portatoquattro “turisti” spaziali tra cui il patron Jeff. Dalla piattaforma di lancio di Van Horn – nel deserto del Texas – si era alzato il razzo New Shepard oltre la linea di Kàrmàn, il confine convenzionale a 100 chilometri di quota considerato la frontiera tra l'atmosfera terrestre e lo. A bordo oltre a Jeff, patron di(nonchè di Amazon e del Washington Post), suo fratello Mark e Wally ...

Bezos e gli altri passeggeri sono saliti su un SUV per un breve tragitto verso la piattaforma di lancio prima di salire a piedi su una torre ed entrare nellabianca, con il logo di...Oggi e' il giorno di Jeff Bezos che pochi minuti fa, con laNew Shepard costruita dalla societa' spazialeOrigin e' volato nello spazio per pochi minuti, accogliendo tra i membri dell'...ROMA (ITALPRESS) – E’ tornata a terra la navicella Blue Origin, che per alcuni minuti ha portato nello spazio quattro ...Insieme a Bezos il fratello Mark, il 18enne Oliver Daemen e l'82enne Wally Funk, che nel 1961 avrebbe dovuto partire col progetto Mercury 13, poi annullata.