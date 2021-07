Jerry Cala’, il lieto annuncio dell’evento, fan in estasi: cosa festeggia e dove – VIDEO (Di martedì 20 luglio 2021) Jerry Calà al settimo cielo fa un annuncio a tutti i suoi numerosi ammiratori che lo seguono ormai da tanti anni. Ecco qual è il motivo. E’ stato il vero… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 20 luglio 2021)Calà al settimo cielo fa una tutti i suoi numerosi ammiratori che lo seguono ormai da tanti anni. Ecco qual è il motivo. E’ stato il vero… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

VinnyVinile : “BUON COMPLEANNO, JERRY!”: domani all’ARENA DI VERONA, la grande festa per celebrare i 70 anni di JERRY CALÀ - Dj_JoeFlanger : “BUON COMPLEANNO, JERRY!”: domani all’ARENA DI VERONA, la grande festa per celebrare i 70 anni di JERRY CALÀ - DannyPhaser : “BUON COMPLEANNO, JERRY!”: domani all’ARENA DI VERONA, la grande festa per celebrare i 70 anni di JERRY CALÀ - exhimusic : “BUON COMPLEANNO, JERRY!”: domani all’ARENA DI VERONA, la grande festa per celebrare i 70 anni di JERRY CALÀ - globne : Jerry Calà a FqMagazine: “La donna più bella e importante della mia vita è Mara Venier. Di cosa mi pento? Di aver a… -

Ultime Notizie dalla rete : Jerry Cala’ Jerry Calà compie 70 anni, dalle origini catanesi ad icona della commedia anni '80 Giornale di Sicilia