Jennifer Lopez parla per la prima volta dell’addio a Alex Rodriguez | «A volte bisogna cambiare direzione»

(Di martedì 20 luglio 2021) Senza più Alex (Rodriguez) e con Ben (Affleck) di nuovo accanto. Jennifer Lopez non è mai stata così felice. E ci ha tenuto a farlo sapere a tutti in un’intervista concessa al programma di Apple Music The Ebro Show. Lì J.Lo ha parlato per la prima volta della fine della relazione con Alex Rodriguez, facendo intendere che il ritorno di fiamma con Ben Affleck (mai citato esplicitamente) le sta regalando emozioni che aveva ormai dimenticato.