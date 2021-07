Jasmine Carrisi, rivela il significato della canzone: è un messaggio a qualcuno? (Di martedì 20 luglio 2021) Jasmine Carrisi ha scelto che il suo futuro è la musica. Adesso è fuori il suo nuovo singolo “Stikide” e su Instagram ha rivelato cosa significa. Jasmine Carrisi (Instagram)Dopo l’esperienza a The Voice – Senior, Jasmine Carrisi è proiettata verso la sua carriera musicale. La figlia di Albano e Loredana Lecciso si è fatta conoscere al grande pubblico nel talent show condotto da Antonella Clerici. Proprio la conduttrice di Rai Uno l’ha voluta a tutti i costi accanto al padre. Dopo quella esperienza, ha scelto di seguire le orme del padre, a differenza ... Leggi su chenews (Di martedì 20 luglio 2021)ha scelto che il suo futuro è la musica. Adesso è fuori il suo nuovo singolo “Stikide” e su Instagram hato cosa significa.(Instagram)Dopo l’esperienza a The Voice – Senior,è proiettata verso la sua carriera musicale. La figlia di Albano e Loredana Lecciso si è fatta conoscere al grande pubblico nel talent show condotto da Antonella Clerici. Proprio la conduttrice di Rai Uno l’ha voluta a tutti i costi accanto al padre. Dopo quella esperienza, ha scelto di seguire le orme del padre, a differenza ...

Advertising

PasqualeMarro : #JasmineCarrisi non ne può più: ” Ho sofferto molto, ora basta” - zazoomblog : Futura unione Carrisi-Morandi: Jasmine e Pietro insieme? - #Futura #unione #Carrisi-Morandi: - infoitcultura : Al Bano e Jasmine Carrisi fatti fuori da The Voice Senior? Ecco chi potrebbe sostituirli - infoitcultura : Jasmine Carrisi lancia il nuovo singolo: 'Il cognome aiuta, ma ci sono anche tanti pregiudizi' - infoitcultura : Al Bano e Jasmine Carrisi/ Sostituiti da Orietta Berti a The Voice Senior? -