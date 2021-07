Italia-Stati Uniti softball Olimpiadi: orario, tv, programma, streaming 21 luglio (Di martedì 20 luglio 2021) Italia-Stati Uniti, cioè titolo d’Europa contro titolo mondiale. L’esordio del softball azzurro è da brividi, arriva due giorni prima della cerimonia di apertura ed è di quelli proibitivi, anche se, giungendo proprio all’inizio, offre migliori prospettive in chiave futura. Le azzurre arrivano all’appuntamento dopo una serie di cinque amichevoli a Sendai contro Honda Reverta, formazione di Tochigi, contro la quale ha messo a segno 11 punti complessivi subendone appena 5. E soprattutto arrivano dopo una vittoria continentale di grandissima autorità. Le americane giungono con i galloni di favorite, ma sanno di dover stare ... Leggi su oasport (Di martedì 20 luglio 2021), cioè titolo d’Europa contro titolo mondiale. L’esordio delazzurro è da brividi, arriva due giorni prima della cerimonia di apertura ed è di quelli proibitivi, anche se, giungendo proprio all’inizio, offre migliori prospettive in chiave futura. Le azzurre arrivano all’appuntamento dopo una serie di cinque amichevoli a Sendai contro Honda Reverta, formazione di Tochigi, contro la quale ha messo a segno 11 punti complessivi subendone appena 5. E soprattutto arrivano dopo una vittoria continentale di grandissima autorità. Le americane giungono con i galloni di favorite, ma sanno di dover stare ...

Advertising

amnestyitalia : L’Italia è tra gli ultimi cinque stati dell’UE a non avere una norma che preveda la riconoscibilità degli operatori… - amendolaenzo : A #Latina tantissime persone. Giovani e meno giovani hanno voglia di sapere cosa sono stati i giorni del #G8 a Geno… - rtl1025 : ?? Sono 89.089 i #tamponi molecolari e antigenici per il #coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, seco… - Marcolit67 : RT @AlessandroFusi9: Un po' di storia. I primi vaccini obbligatori in Italia sono stati introdotti da Mussolini e prima di lui da Crispi (q… - _martv_ : RT @obseswithcnco: pensi di potermi ferire? i cnco faranno un tour negli stati uniti e non in italia. #CNCOToaLaNocheClubTour -