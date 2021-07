Il Green pass, ovvero come eccitare la sinistra del “vietato non vietare” (Di martedì 20 luglio 2021) Roma, 20 lug – Sul Green pass è molto interessante assistere al seguente fenomeno: la sinistra, un tempo e fino a non molti anni fa, regina del “vietato vietare”, oggi si eccita febbrilmente ogni qualvolta emerga un’ideuzza assai illiberale per combattere la pandemia in corso. La abbiamo vista appoggiare qualsiasi follia partorita dal precedente governo e da alcuni suoi esponenti, primo fra tutti il ministro della Salute Roberto Speranza che, tra un romanzo sulla pandemia e sull’opportunità per i suoi simili di riscrivere la storia, disponeva gli arresti domiciliari per un intero Paese. Per non parlare di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 20 luglio 2021) Roma, 20 lug – Sulè molto interessante assistere al seguente fenomeno: la, un tempo e fino a non molti anni fa, regina del “”, oggi si eccita febbrilmente ogni qualvolta emerga un’ideuzza assai illiberale per combattere la pandemia in corso. La abbiamo vista appoggiare qualsiasi follia partorita dal precedente governo e da alcuni suoi esponenti, primo fra tutti il ministro della Salute Roberto Speranza che, tra un romanzo sulla pandemia e sull’opportunità per i suoi simili di riscrivere la storia, disponeva gli arresti domiciliari per un intero Paese. Per non parlare di ...

