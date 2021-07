Green pass, l'odissea dei vaccinati guariti che non ricevono il certificato: «Noi in un limbo burocratico» (Di martedì 20 luglio 2021) «Siamo finiti in un limbo burocratico che non ci permette di avere il Green pass e quindi di spostarci liberamente. Ma a far male è soprattutto il fatto che non avendo a disposizione il... Leggi su ilmattino (Di martedì 20 luglio 2021) «Siamo finiti in unche non ci permette di avere ile quindi di spostarci liberamente. Ma a far male è soprattutto il fatto che non avendo a disposizione il...

Advertising

borghi_claudio : Il danno fatto anche solo iniziando a parlare di green pass è stato devastante. - CarloCalenda : Mi scrivono che la posizione giusta per un liberale sarebbe: libertà dal vaccino, no green pass, no chiusure e no o… - borghi_claudio : COVID: IL LEGHISTA BORGHI, “BASTA BUGIE SU EMERGENZA, ECCO DECALOGO ANTI-DELIRIO. NO GREEN PASS” - DeBottisPietro : RT @GiorgiaMeloni: Il green pass rischia di essere uno strumento in grado di devastare la nostra economia. Le istituzioni devono convincere… - Mersini74 : @EnricoMarchesi7 @LaLaumon @Fevis7 @SirDistruggere @RobertoBurioni Scusa, credo di poterla vedere diversamente, il… -