Giustizia | presentati 1 631 subemendamenti alla riforma Cartabia

L'approccio "costruttivo" annunciato dall'aspirante leader grillino #Conte sulla giustizia, si misura dal numero di emendamenti presentati. Quelli che si ispirano a un comico, vostri stretti alleati, ne hanno presentati 1000 sulla giustizia. Mille emendamenti ha presentato il movimento per la riforma della giustizia...peggio di Calderoli che ne ha presentati 700.

... con tanto di conferenza stampa "improvvisata" fuori da Palazzo Chigi: poi arriviamo a questa mattina, dove in Commissionevengonoqualcosa come 1000 emendamenti dai soli ...Sono 1.631 i subemendamenti ai 26 emendamentidal governo alla riforma del processo penale in commissionealla Camera. La maggior parte arrivano da M5s che ne ha917. Subito dopo la componente ex grillina del Misto 'Alternativa c'è' con 403 proposte di modifica, 120 i subemendamenti ...Forse non ci siamo capiti. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza è legato da cima a fondo alla riforma della giustizia. Non vi è l’uno senza l’altra. E i 25 miliardi di anticipo sui 248 miliardi ...Tra i presenti, Paolo Donadoni, sindaco di Santa Margherita Ligure ... GENOVA - sala Maggior Consiglio, Palazzo Ducale ore 10:30 Ventennale G8: conferenza su 'Quale verità e giustizia per Genova'.