Gevi Napoli Basket | Diego Monaldi lascia la squadra partenopea

(Di martedì 20 luglio 2021): la societàsaluta(“Orgoglioso di essere stato il Capitano del”). Il presidente Federico Grassi: “punto di riferimento”. Lacomunica di aver interrotto, consensualmente il rapporto contrattuale con l’atleta. A, splendido protagonista nei suoi due campionati in maglia azzurra, e Capitano

Advertising

basketballmark1 : Gora Camara, centro di proprietà della @Virtusbo , sarebbe conteso?? in @LegaBasketA dalla neopromossa Gevi Basket… - sportli26181512 : #CuoreNapoliBasket UFFICIALE – GeVi Napoli Basket, Monaldi dice addio: il comunicato: UFFICIALE – GeVi Napoli Baske… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Basket: la Gevi Napoli Basket saluta Diego Monaldi - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Basket: la Gevi Napoli Basket saluta Diego Monaldi - susydigennaro : RT @napolimagazine: Basket: la Gevi Napoli Basket saluta Diego Monaldi -

Ultime Notizie dalla rete : Gevi Napoli

ilmattino.it

Girone C : De'Longhi Treviso Basket, Germani Brescia,. Girone D : Allianz Pallacanestro Trieste, Dolomiti Energia Trentino, Bertram Derthona Basket Tortona. Queste le date della Fase di ...Udine raggiunge la finale di Coppa Italia di A2 e la finale playoff del Tabellone Oro: in entrambe le occasioni i bianconeri vengono sconfitti dallaLa Gevi Napoli Basket comunica di aver interrotto, consensualmente, il rapporto contrattuale con l’atleta Diego Monaldi. A Monaldi, splendido protagonista nei suoi due campionati in maglia azzurra, e ...La Pallacanestro Reggiana sta provando a confermare il centro Frank Elegar (10,7 punti e 7,9 rimbalzi nel 2020-21), ma le sirene dalla Corea sono fortissime. Oltretutto si sarebbe inserito ...