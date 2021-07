G8 | Fico | a Genova Stato fallì ma Istituzioni restano

(Di martedì 20 luglio 2021) "Vent'anni fa, per le strade di, lo. Le violenze perpetrate nei confronti di manifestanti che nulla avevano a che fare con i Black Bloc, la mattanza notturna nel complesso della ...

ROMA (ITALPRESS) – "Vent'anni fa, per le strade di Genova, lo Stato fallì. Le violenze perpetrate nei confronti di manifestanti che ..."Vent'anni fa, per le strade di Genova, lo Stato fallì. Le violenze perpetrate nei confronti di manifestanti che nulla avevano a che fare con i Black Bloc, la mattanza notturna nel complesso della Dia ...