F1 | Ecclestone su contatto Hamilton-Verstappen | “Lewis meritava 30? di penalità”

(Di martedì 20 luglio 2021) “Ai vecchi tempi avremmo detto che si è trattato di un incidente di gara. Era chiaro che tutti stavano facendo del loro meglio per vincere il campionato. Ma i commissari avrebbero dovuto dare apiù di 10 secondi di“. Così Bernie, nell’intervista rilasciata a Sportsmail, commenta l’episodio clou del GP di Silverstone di F1, iltrae Maxnel primo giro, con l’olandese che è andato a sbattere contro le barriere e il britannico che, nonostante i 10? di, è riuscito a vincere la gara. Una ...

Intercettato dalla stampa britannica, Bernie Ecclestone ha espresso una valutazione sul contatto tra Lewis Hamilton e Max Verstappen durante l'ultimo Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del mondiale 2021 di Formula 1, precisando ... Lewis Hamilton 'Non è più il combattente che era', aveva detto Bernie Ecclestone la scorsa ... Hamilton ha detto di trovarsi avanti nel sorpasso quando è avvenuto il contatto. Ma i replay fotogramma per ...