Draghi fa la iena sulle ferie I ministri chiedono lumi | ma lui fa il vago

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 20 luglio 2021) Ormai la necessità è la stessa da settimane, isulla “programmazione del lavoro per le settimane a venire”. Un’ambage per introdurre una questione che nessuno pone esplicitamente all’ordine del giorno ma che, proprio come tanti cittadini in questo periodo dell’anno, sta a cuore ai politici: le. Da par sua il premierglissa, concentrato sulla sua tabella di marcia anche nei mesi di luglio e agosto per rispettare i tempi di approvazione dei provvedimenti concordati in Europa sul Pnrr. Se qualcuno, conscio delle priorità dettate dalla situazione d’emergenza, avalla ...