Dottor Canonico | “Mertes | operazione inevitabile Lozano miracolato | Ghoulam ecco perché non è in ritiro”

(Di martedì 20 luglio 2021) IlRaffaelemedico sociale del Napoli parla di Mertens,. I tre calciatori per motivi diversi non si trovano presso ildi Dimaro per l’avvio della stagione 2021/22. Mertens è reduce da unaalla spalla,sta ancora recuperando dopo l’ultimaal ginocchio, mentreè stato impiegato in Nazionale dove ha subito un duro infortunio al sopracciglio. Condizioni Mertens,: parla il...

TheNapoliZone : ?? #Dimaro2021 | Colloquio molto acceso in palestra tra #Giuntoli e il Dottor Canonico. -

Sempre a quanto si apprende dalla nota del club partenopeo, El Chucky sta bene ed ha parlato col medico sociale azzurro, il dottor Raffaele Canonico, che è in continuo contatto con lo staff medico ... Il dottor Raffaele Canonico medico sociale del Napoli parla di Mertens, Lozano e Ghoulam. I tre calciatori per motivi diversi non si trovano presso il ritiro di Dimaro per l'avvio della stagione ... Un altro giocatore rispetto al passato. Stanislav Lobotka, scrive il Corriere dello Sport, ha vissuto un'autentica trasformazione ...