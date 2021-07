Cris Tales è disponibile da oggi ed è un affascinante JRPG tutto incentrato sul tempo (Di martedì 20 luglio 2021) Non c'è più bisogno di viaggiare ancora avanti nel tempo: finalmente Cris Tales di Modus Games è disponibile nel presente per tutti i maghi temporali desiderosi di salvare il mondo di Crystallis sulle loro piattaforme di gioco. Il gioco è disponibile su PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS e Stadia, in versione Standard o Collector's Edition: vi invitiamo a dargli un'occhiata a quest'indirizzo. Il lancio odierno è accompagnato da un nuovo trailer, in cui sono mostrate le prove che Crisbell dovrà superare per ridisegnare il futuro e salvare il ... Leggi su eurogamer (Di martedì 20 luglio 2021) Non c'è più bisogno di viaggiare ancora avanti nel: finalmentedi Modus Games ènel presente per tutti i maghirali desiderosi di salvare il mondo di Crystallis sulle loro piattaforme di gioco. Il gioco èsu PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS e Stadia, in versione Standard o Collector's Edition: vi invitiamo a dargli un'occhiata a quest'indirizzo. Il lancio odierno è accompagnato da un nuovo trailer, in cui sono mostrate le prove chebell dovrà superare per ridisegnare il futuro e salvare il ...

