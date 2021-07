Covid | la proposta di Minelli | “Non vaccinati paghino in caso di ricovero”

(Di martedì 20 luglio 2021) I noncontro il coronavirus “che non hanno alcuna legittima controindicazione all’inoculo del vaccino dovrebbe essere obbligati a pagarsi le visite, i ricoveri e i farmaci indio, almeno, di rifondere i danni, calcolati nel loro insieme, che possono derivare dai contagi da loro certamente provocati”. E’ la‘alternativa’ all’obbligo vaccinale che arriva dall’immunologo clinico e allergologo Mauro, coordinatore per il Sud Italia della Fondazione per la Medicina Personalizzata. “Un conto – spiega all’Adnkronos Salute – sono le proteste correlate a prese di posizione ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid proposta

Sta facendo molto discutere ladi rendere il Green Pass obbligatorio per alcune attività ed esercizi pubblici, sull'... Detto questo, a oggi sottoporsi a vaccinazione contro ilè ...Non vede i suoi genitori da mesi per colpa dele non me la sono sentita di rifiutare la suadi passare l'estate nella loro villetta al mare in Sardegna. Lo ammetto, mi è costato ...In sostanza, nelle regioni in cui ci sono criticità maggiori si farà un uso più ampio e restrittivo E sui ristoranti la mediazione potrebbe essere quella proposta da Costa: una gradualità nell’utilizz ...Da decidere anche la possibile proroga dello stato d'emergenza in scadenza il 31 luglio: le ipotesi sono estenderlo fino a ottobre 2021 o gennaio 2022 Nei ristoranti potrebbe prevalere l'idea del sott ...