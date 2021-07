Collegio Garanzia, Chievo presenta ricorso contro Figc per esclusione dalla Serie B (Di martedì 20 luglio 2021) Il Chievo ha presentato un ricorso contro la Figc per l’esclusione dal campionato di Serie B 2021/2022 sancita dal Consiglio federale dopo la bocciatura della Covisoc. Secondo quanto riportato da una nota pubblicata dal Collegio di Garanzia, il club veneto chiede: “di accertare e dichiarare l’illegittimità e l’erroneità della delibera della Figc, con la quale veniva respinto il ricorso proposto dal club avverso l’intervenuto riscontro, ad opera della Co.Vi.So.C., del mancato rispetto dei ... Leggi su sportface (Di martedì 20 luglio 2021) Ilhato unlaper l’dal campionato diB 2021/2022 sancita dal Consiglio federale dopo la bocciatura della Covisoc. Secondo quanto riportato da una nota pubblicata daldi, il club veneto chiede: “di accertare e dichiarare l’illegittimità e l’erroneità della delibera della, con la quale veniva respinto ilproposto dal club avverso l’intervenuto ris, ad opera della Co.Vi.So.C., del mancato rispetto dei ...

Advertising

sportface2016 : #CollegioGaranzia, #Chievo presenta ricorso contro #Figc per esclusione dalla #SerieB - Gazzettino : Il Chievo non si arrende: presentato il ricorso al Collegio di Garanzia per l'ammissione in Serie B - italiaserait : Chievo, ricorso a Collegio garanzia per ammissione in Serie B - fisco24_info : Chievo, ricorso a Collegio garanzia per ammissione in Serie B: La nota della Commissione Coni… - liberenotizie : Chievo, ricorso a Collegio garanzia per ammissione in Serie B. Adnkronos - ultimora -