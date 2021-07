“Ciao ciao Diletta Leotta” Ora la reginetta del calcio è la sexy Valentina | chi è la nuova stella di SkySport

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 20 luglio 2021) Lastagione sportiva è alle porte: smaltita la sbornia da Europei, sono tutti pronti a tuffarsi in unaavventura a colpi di pallone. E di conseguenza c’è grande attenzione nei confronti di chi commenterà ilitaliano per la prossima stagione. I più attenti sanno che la serie A verrà trasmessa da Dazn che ha soffiato a Sky Sport l’esclusiva dei diritti. Per la tv satellitare solo 3 partite a settimana, mentre resta la Champions League e gli altri eventi dello sport internazionale. Le emittenti televisive iniziano il loro personale “mercato”. A Dazn approda Giorgia Rossi da Mediaset: la bionda ...