Catalent, l'impianto da un miliardo di dosi di vaccini. E Moderna ora vuole produrre in Italia (Di mercoledì 21 luglio 2021) A ottobre del prossimo anno l'impianto di Anagni, che prepara e confeziona 24 mila flaconi di vaccino contro il Covid l'ora, ne avrà prodotti un miliardo. In un anno qui l'occupazione è già cresciuta da 554 a 890 addetti

