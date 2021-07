Bassetti: «Chi dice che i 40enni non devono vaccinarsi venga in reparto: ne ho appena ricoverati tre per la variante Delta» (Di martedì 20 luglio 2021) «Chi oggi mette in dubbio i vaccini mette in dubbio l’esistenza stessa dello Stato». È un Matteo Bassetti scatenato quello intervenuto stasera, 20 luglio, nel corso del programma tv di Rete4 Stasera Italia. Il primario di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova ha spiegato, relativamente all’aumento di contagi di Coronavirus causati dalla variante Delta che «Se non vacciniamo oggi, non saremo in grado di affrontare la quarta ondata». E ha aggiunto: «Non avrei voluto assistere proprio oggi, in un momento di stasi della campagna vaccinale, ad una battaglia politica sui vaccini». Sull’ipotesi che sia proprio il vaccino a ... Leggi su open.online (Di martedì 20 luglio 2021) «Chi oggi mette in dubbio i vaccini mette in dubbio l’esistenza stessa dello Stato». È un Matteoscatenato quello intervenuto stasera, 20 luglio, nel corso del programma tv di Rete4 Stasera Italia. Il primario di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova ha spiegato, relativamente all’aumento di contagi di Coronavirus causati dallache «Se non vacciniamo oggi, non saremo in grado di affrontare la quarta ondata». E ha aggiunto: «Non avrei voluto assistere proprio oggi, in un momento di stasi della campagna vaccinale, ad una battaglia politica sui vaccini». Sull’ipotesi che sia proprio il vaccino a ...

