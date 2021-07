"Archiviare le querele a Sgarbi". Per Davigo è un momento no

(Di martedì 20 luglio 2021) ...al centro di aspre polemiche era stato un articolo comparso nella rubrica "vs capre" (e già il titolo non prometteva nulla di buono) del 10 marzo 2017 pubblicato sul sito web Quotidiano.net ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Archiviare querele

ilGiornale.it

Questo processo non s'ha da fare. Le Procure di Milano e Firenze hanno chiesto dile dueper diffamazione proposte dall'ex magistrato Piercamillo Davigo nei confronti di Vittorio Sgarbi già assolto per gli stessi fatti il 3 maggio scorso dal Tribunale di Bologna. ...... il gip di Milano archivia l'indagine Il gip di Milano, Roberto Crepaldi , ha deciso di... La vicenda rappresenta soltanto una delle tanteche il Codacons ha depositato contro il ...Dopo l'inchiesta sui verbali di Amara nuova doccia fredda: le procure di Milano e Firenze contro le denunce dell'ex pm ...Fedez festeggia su Instagram con una piccola danza 'della vittoria' la decisione del giudice e canticchia 'e poi me ne restano mille.', frase del suo ultimo successo su cui il Codacons ha presentato u ...