AC Trento, ufficiale l’arrivo di Riccardo Oddi dal Milan: il comunicato (Di martedì 20 luglio 2021) Riccardo Oddi, che nell'ultima stagione ha giocato nella Primavera del Milan, saluta i colori rossoneri e si trasferisce al Trento Leggi su pianetamilan (Di martedì 20 luglio 2021), che nell'ultima stagione ha giocato nella Primavera del, saluta i colori rossoneri e si trasferisce al

Advertising

zazoomblog : AC Trento ufficiale l’arrivo di Riccardo Oddi dal Milan: il comunicato - #Trento #ufficiale #l’arrivo #Riccardo - flacks12 : RT @AquilaBasketTN: ? 'Torno a Trento con delle sicurezze diverse, sono molto carico e mi aspetto di portare entusiasmo nella città e nella… - Nurse24it : APSS #Trento, #concorso pubblico #infermieri | Pubblicato in Gazzetta Ufficiale: - BasketMagazine : New post: Trento, ufficiale il ritorno in prestito di Flaccadori #basketmagazine - rebel_crimson : RT @AquilaBasketTN: ? 'Torno a Trento con delle sicurezze diverse, sono molto carico e mi aspetto di portare entusiasmo nella città e nella… -