Zona Gialla: i parametri del monitoraggio regione per regione (Di lunedì 19 luglio 2021) Contagi in rialzo in tutte le regioni italiane. Per l’attribuzione della Zona Gialla peseranno di più i ricoveri: il monitoraggio regione per regione La crescente diffusione della variante Delta su tutto il territorio nazionale sta provocando un’impennata dei contagi. Questa situazione, poco alla volta, sta portando le Regioni verso la Zona Gialla. Ma quali sono i parametri per l’attribuzione della fascia di rischio che prevede le prime restrizioni? Se l’occupazione delle terapie intensive diventa superiore del 5% ... Leggi su zon (Di lunedì 19 luglio 2021) Contagi in rialzo in tutte le regioni italiane. Per l’attribuzione dellapeseranno di più i ricoveri: ilperLa crescente diffusione della variante Delta su tutto il territorio nazionale sta provocando un’impennata dei contagi. Questa situazione, poco alla volta, sta portando le Regioni verso la. Ma quali sono iper l’attribuzione della fascia di rischio che prevede le prime restrizioni? Se l’occupazione delle terapie intensive diventa superiore del 5% ...

Advertising

La7tv : #la7retweet Covid, l’ipotesi del governo: regioni in zona gialla se l'occupazione delle terapie intensive è superio… - davidefaraone : Due le misure da prendere: 1.riaprire tutto e libertà assoluta per chi ha il green covid pass, alcune limitazioni… - stebellentani : Suppongo che in zona gialla le restrizioni varrebbero solo per chi non ha il green pass, perché mettere vincoli all… - xvalespx : RT @stebellentani: Suppongo che in zona gialla le restrizioni varrebbero solo per chi non ha il green pass, perché mettere vincoli all’oltr… - Ale74terni : RT @stebellentani: Suppongo che in zona gialla le restrizioni varrebbero solo per chi non ha il green pass, perché mettere vincoli all’oltr… -