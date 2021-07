Uefa | gol più bello della stagione | c’è anche il tiro a giro di Insigne

Advertising

Vivo_Azzurro : ?? Federico #Chiesa e Lorenzo #Insigne sono tra i candidati al premio 'Gol del Torneo' di #EURO2020 ??? Vota i lor… - romanewseu : #Uefa, i candidati al gol più bello della stagione: c'è anche un Azzurro - TuttoQuaNews : RT @TuttoMercatoWeb: UEFA, di chi il gol più bello della stagione? Candidato anche Insigne per Italia-Belgio - TuttoMercatoWeb : UEFA, di chi il gol più bello della stagione? Candidato anche Insigne per Italia-Belgio - SimoneMaresca2 : RT @siamo_la_Roma: ?? La #Uefa ha aperto le votazioni per decidere il gol dell'anno ?? Il gol di #Schick ad #Euro2020 potrebbe diventare go… -

Ultime Notizie dalla rete : Uefa gol

UEFA.com

Commenta per primo Laha pubblicato sul suo sito ufficiale il sondaggio per scegliere ildella stagione . Ripartiamo dagli ultimi Europei, dove ci sono tre candidature: il fantastico destro a giro di Insigne ......di Glasgow e ha visto la vittoria per 1 - 0 del St Johnstone ai danni dell'Hibernian grazie al... in maniera libera e gratuita sul sito ufficiale dellaall'indirizzo www..com/...Il gol del numero 10 della Nazionale contro il Belgio tra i candidati per il gol della stagione da parte della Uefa ...Sondaggio Uefa gol più bello c'è anche quello di Lorenzo Insigne. Il giocatore del Napoli candidato per la rete in Italia-Belgio.