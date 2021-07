(Di lunedì 19 luglio 2021) E' iniziata con le richieste di costituzione come parti civili da parte di risparmiatori e investitoril'preliminare per la presunta maxisulla vendita dia prezzi ...

Advertising

AnsaLombardia : Truffa diamanti: al via udienza Milano, centinaia raggirati. A settembre il gup decide sulle parti civili. Imputate… - CorriereQ : Truffa diamanti: al via udienza Milano, centinaia raggirati -

Ultime Notizie dalla rete : Truffa diamanti

Agenzia ANSA

E' iniziata con le richieste di costituzione come parti civili da parte di risparmiatori e investitori raggirati l'udienza preliminare per la presunta maxisulla vendita dia prezzi gonfiati che vede imputate 105 persone e 5 società, tra cui Banco Bpm, Unicredit, Mps e Banca Aletti e nella quale figurano oltre 600 "persone offese" ...Leggi anchealla Fondazione Cassa di risparmio di Mirandola trae villette, il caso arriva in RegioneE' iniziata con le richieste di costituzione come parti civili da parte di risparmiatori e investitori raggirati l'udienza preliminare per la presunta maxi truffa sulla vendita di diamanti a prezzi go ...Gli avvocati difensori contestano la giurisdizione del tribunale di Modena «Tocca a Roma o Grosseto» Pm e parte civile si oppongono ...