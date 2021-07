Trovata casa all’ultima famiglia che occupava via Monte Grigna 11 (Di lunedì 19 luglio 2021) La palazzina di via Monte Grigna 11 a Bergamo non è più oggetto di occupazione abusiva: lo conferma il vicesindaco Sergio Gandi rispondendo a un’interpellanza delle minoranze consiliari. Anche l’ultima famiglia che aveva approfittato degli spazi dell’immobile al civico n. 11 ha lasciato l’appartamento che aveva occupato e ha trovato una nuova regolare collocazione, grazie al lavoro svolto dagli uffici delle Politiche Sociali del Comune di Bergamo e al Comune di Boltiere. “Le situazioni di occupazioni abusive – spiega il vicesindaco – nella via Monte Grigna di cui abbiamo preso atto all’atto del nostro ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 19 luglio 2021) La palazzina di via11 a Bergamo non è più oggetto di occupazione abusiva: lo conferma il vicesindaco Sergio Gandi rispondendo a un’interpellanza delle minoranze consiliari. Anche l’ultimache aveva approfittato degli spazi dell’immobile al civico n. 11 ha lasciato l’appartamento che aveva occupato e ha trovato una nuova regolare collocazione, grazie al lavoro svolto dagli uffici delle Politiche Sociali del Comune di Bergamo e al Comune di Boltiere. “Le situazioni di occupazioni abusive – spiega il vicesindaco – nella viadi cui abbiamo preso atto all’atto del nostro ...

fanpage : ULTIM'ORA Era una sostanza stupefacente quella trovata in casa di Libero De Rienzo. - Llukas79 : RT @barbarab1974: Trovata morta a 49 anni in casa dopo il vaccino: scatta l'inchiesta - ghio_igor : RT @barbarab1974: Trovata morta a 49 anni in casa dopo il vaccino: scatta l'inchiesta - caroimmaginar : @tinosara32 Però la canzone che ha fatto fa volare male, 'restate a casa vi vogliono vaccinare' me la sono trovata… - marcoranieri72 : RT @barbarab1974: Trovata morta a 49 anni in casa dopo il vaccino: scatta l'inchiesta -