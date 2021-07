Torino, cambiano le gerarchie fra i pali: spazio a Milinkovic - Savic, Berisha la riserva (Di lunedì 19 luglio 2021) Il Torino volta pagina tra i pali. Il club piemontese, infatti, affida il compito di 'numero uno' a Vanja Milinkovic - Savic, fratello di Sergej (centrocampista della Lazio), che si metterà in mostra ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 19 luglio 2021) Ilvolta pagina tra i. Il club piemontese, infatti, affida il compito di 'numero uno' a Vanja, fratello di Sergej (centrocampista della Lazio), che si metterà in mostra ...

