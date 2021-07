Tokyo | Yoshida | ditemi a che servono Olimpiadi senza pubblico

(Di lunedì 19 luglio 2021) "Credo che tanti soldi delle nostre tasse siano serviti a finanziare questa Olimpiade. Ma, nonostante questo, le persone non potranno andare a seguirle dal vivo. Allora mi chiedo a cosa servano questi ...

E' polemico Maya, 32enne fuoriquota e capitano della nazionale olimpica giapponese, e difensore della Sampdoria. La decisione degli organizzatori di chiudere gli impianti di2020 non ...Così Vincenzo Nibali all'arrivo a*** "Fate venire gli spettatori" Il capitano della nazionale di calcio maschile giapponese e difensore della Sampdoria Mayaha invitato gli ..."Credo che tanti soldi delle nostre tasse siano serviti a finanziare questa Olimpiade. Ma, nonostante questo, le persone non potranno andare a seguirle dal vivo. Allora mi chiedo a cosa servano questi ...Tokyo 2020, il difensore della Nazionale giapponese Maya Yoshida insorge contro l'assenza dei tifosi: "Così i Giochi non servono a nulla".