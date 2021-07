Saman, il padre è un serial killer? Retroscena inquietante (Di lunedì 19 luglio 2021) Emergono nuovi inquietanti Retroscena sulla famiglia di Saman. Secondo il fidanzato il padre sarebbe addirittura un serial killer. (Google Images)La storia di Saman continua a tenere tutta l’Italia con il fiato sospeso. Naturalmente, sino al ritrovamento del cadavere, resta una seppur sempre più flebile speranza che lei sia ancora viva. Allo stesso tempo però tutti gli indizi vanno nella medesima direzione e fanno pensare al peggio. Intanto della famiglia della ragazza non si hanno più notizie da settimane e gli inquirenti continuano le proprie indagini. Andiamo però con ... Leggi su chenews (Di lunedì 19 luglio 2021) Emergono nuovi inquietantisulla famiglia di. Secondo il fidanzato ilsarebbe addirittura un. (Google Images)La storia dicontinua a tenere tutta l’Italia con il fiato sospeso. Naturalmente, sino al ritrovamento del cadavere, resta una seppur sempre più flebile speranza che lei sia ancora viva. Allo stesso tempo però tutti gli indizi vanno nella medesima direzione e fanno pensare al peggio. Intanto della famiglia della ragazza non si hanno più notizie da settimane e gli inquirenti continuano le proprie indagini. Andiamo però con ...

