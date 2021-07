Salvini: “Obbligo vaccinale? Non voglio mio figlio 18enne inseguito da una siringa” (Di lunedì 19 luglio 2021) Salvini: “Non voglio mio figlio di 18 anni inseguito da una siringa” “Non sono no vax, ma non voglio mio figlio di 18 anni inseguito da una siringa”: lo ha dichiarato il segretario della Lega, Matteo Salvini, a Jesolo, dal gazebo del Carroccio per la raccolta firme sui referendum per la giustizia. “Io non sono no vax, i miei genitori di 75-76 anni sono vaccinati due volte, tranquilli e sicuri – ha affermato l’ex ministro dell’Interno – mi rifiuto di vedere qualcuno che insegue mio figlio che ha 18 anni con ... Leggi su tpi (Di lunedì 19 luglio 2021): “Nonmiodi 18 annida una” “Non sono no vax, ma nonmiodi 18 annida una”: lo ha dichiarato il segretario della Lega, Matteo, a Jesolo, dal gazebo del Carroccio per la raccolta firme sui referendum per la giustizia. “Io non sono no vax, i miei genitori di 75-76 anni sono vaccinati due volte, tranquilli e sicuri – ha affermato l’ex ministro dell’Interno – mi rifiuto di vedere qualcuno che insegue mioche ha 18 anni con ...

Advertising

mante : Oggi Salvini dice “non sono un medico e non obbligo gli italiani a vaccinarsi”. Immagino quindi che non fosse un me… - petergomezblog : Centrodestra si spacca sul vaccino. Per Toti “è obbligo civile, non si strizzi occhio a no vax”. Salvini: “Non inse… - repubblica : ?? Pd, Letta alla festa dell'Unita' di Roma: 'Salvini irresponsabile sul Green Pass. Io sono per l'obbligo di vaccin… - MonicaMofanta : RT @lettore72: La differenza tra liberale e comunista col Rolex: 1) io mi vaccino ma ognuno sia libero di fare quel che gli pare (Salvini)… - Italpress : Salvini “No a obbligo vaccino per giovani e pass per la pizza” -