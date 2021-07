(Di lunedì 19 luglio 2021) . Ilenia, 15 anni, travolta dalagitato finisce al largo edi: ma vieneda Igor e Luna, i due labrador che “pattugliano” le coste dicon la SICS (Scuola Italianadaggio). La giovane è stata riportata a riva dai due, stremati. Le immagini riprese da un bagnante in spiaggia. Una ragazzina di soli 15 anni hato dinelle acque di, in Cilento, ma è statada due...

Advertising

aSalerno_it : #salerno Rischia di affogare, salvata da due cani bagnino nelle acque di Palinuro - infoitinterno : Palinuro, 15enne rischia di affogare: salvata da cani bagnini - infoitinterno : Rischia di affogare, 15enne soccorsa dai cani bagnini: il salvataggio spettacolare dei due labrador - infoitinterno : Rischia di affogare in mare, 15enne salvata dai cani bagnino a Palinuro - Giacometta3 : RT @ilriformista: Il salvataggio spettacolare ripreso dalla spiaggia in un video. I due labrador che hanno salvato la vita di Ilenia si chi… -

Ultime Notizie dalla rete : Rischia affogare

stata salvata da due Labrador, quando era ormai al largo e stava rischiando di. È successo a Palinuro , frazione del Comune di Centrola, in provincia di Salerno , nel ... bimbodi ...di. Poi si ferma. Un gruppo di ragazzini corre sulla spiaggia per chiedere aiuto. Tutte le persone si alzano per vedere cosa è accaduto. Il bagnino 'eroe' Dennis Cusma', 21 anni in ...Ilenia, 15 anni, travolta dal mare agitato finisce al largo e rischia di affogare: ma viene salvata da Igor e Luna, i due labrador che ...L'intervento di soccorso è iniziato intorno alle 17. ani bagnini tra le onde per salvare una ragazza di 15 anni trascinata al largo dalla corrente. Assieme al suo compagno di squadra umano l'hanno ass ...