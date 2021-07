“Rapsodia” | il libro in braille e racconto teatrale di Ida Brancaccio e Sofia Flauto

(Di lunedì 19 luglio 2021) “”, ildi Idapresentato all’Istituto Caselli con l’assessore regionale Fortini, stampato in. La pandemia come occasione per indagare se stessi, per scrutare nel proprio io e ritrovare ritmi, tempi e momenti che la frenesia della vita quotidiana ci aveva fatto perdere. E così l’incontro con

Napolitanteam : 'Rapsodia - Il Covid per riconciliarsi con la natura ferita': il libro di Ida Brancaccio e Sofia Flaut -… -

Ultime Notizie dalla rete : Rapsodia libro

Il Mattino

... per desiderio o per impossibilità, nel nostro mondo definisce le donne come persone" , un... Il programma fa parte diFestival Itinerante ed è curato da Emiliano Visconti che condurrà ...... per desiderio o per impossibilità, nel nostro mondo definisce le donne come persone', unspiazzante e irregolare che non vi lascerà indifferenti. Il programma fa parte di, festival ...Il 20 luglio alle 21.15, lungo gli "Itinerari letterari" di San Giovanni in Marignano, la rassegna ospiterà nella sua arena Spettacoli Susanna Tartaro, curatrice da almeno tre anni del programma "Fahr ...La pandemia come occasione per indagare se stessi, per scrutare nel proprio io e ritrovare ritmi, tempi e momenti che la frenesia della vita quotidiana ci aveva fatto perdere. E ...