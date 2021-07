Petagna | “Napoli-Verona è una pagina amara per tutti | ci dispiace”

Advertising

DiMarzio : #Napoli, #Petagna dal ritiro di Dimaro: 'Ho le carte in regola per giocarmela qui' e poi racconta il suo rapporto c… - SkySport : Napoli, Petagna: 'Un onore essere allenati da Spalletti. Voglio restare per giocarmela' #SkySport #Napoli #Petagna - gilnar76 : Petagna su Spalletti: 'Un onore essere allenato da lui, c'è tanto da imparare sotto la sua guida' #Forzanapoli… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Napoli, Petagna disposto a giocare nel ruolo di seconda punta - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Napoli, Petagna disposto a giocare nel ruolo di seconda punta -

Ultime Notizie dalla rete : Petagna Napoli

Tolisso al?/ Calciomercato news, è in scadenza col Bayern ma c'è anche la Juve CALCIOMERCATOSE LA GIOCA In casasi sta lavorando da diverso tempo in chiave ...: 'Un onore essere allenato da Spalletti, posso giocare anche dietro la prima punta, penso di avere le carte in regola per giocarmela benissimo qui' Andrea, attaccante del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sport Mediaset dopo la vittoria nell'amichevole contro la Bassa Anaunia a Dimaro Folgarida. Queste el sue parole: ERANO MESI CHE ...Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'attaccante del Napoli Andrea Petagna è reduce da una stagione nella quale, soprattutto nel finale, non è riuscito a incidere come avrebbe voluto so ...Notizia di calciomercato interessante è arrivata queste ore dalla Francia, lanciata dal media sportivo L'Equipe. Stando a quanto riportato, Marcus Thuram, ...