Morte Libero De Rienzo, arriva la conferma: cosa hanno trovato in casa? (Di lunedì 19 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Morte Libero De Rienzo, a pochi giorni dai fatti arriva la conferma da parte dei Ris: “in casa trovata eroina”. E’ successo tutto solo qualche giorno fa, l’attore e regista napoletano che da anni viveva a Roma è stato trovato senza vita sul pavimento della sua casa da un amico che non lo sentiva da Leggi su youmovies (Di lunedì 19 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.De, a pochi giorni dai fattilada parte dei Ris: “introvata eroina”. E’ successo tutto solo qualche giorno fa, l’attore e regista napoletano che da anni viveva a Roma è statosenza vita sul pavimento della suada un amico che non lo sentiva da

Advertising

repubblica : ?? Morte dell'attore Libero De Rienzo, le indagini: eroina la polvere bianca ritrovata nel suo appartamento. Martedi… - repubblica : Morte Libero De Rienzo, 'era eroina la polvere ritrovata nell'appartamento'. Martedì l'autopsia - Linkiesta : Libero De Rienzo e l’ingiustizia di morire più giovani di noi che non abbiamo fatto niente. Arriva il giorno in cu… - flucekk : @borghi_claudio ...russa così che possano dire Aaa è andata ora sono libero la morte non mi toccherà più!!SONO PAZZ… - SecolodItalia1 : Libero De Rienzo, trovata eroina in casa: nell’ultima foto su Instagram forse un indizio sulla morte… -