Meloni avverte il centrodestra | ora serve un chiarimento

(Di lunedì 19 luglio 2021) AGI - Scacco in due mosse di Giorgiache, da una parte, soffia un senatore a Forza Italia e, dall'altra,gli alleati sulla tenuta della coalizione in Calabria, dove Fratelli d'Italia potrebbe non appoggiare il candidato Roberto Occhiuto. A dar fuoco alle polveri di unche appare sempre più litigioso è l'affaire Rai, con il candidato al consiglio di amministrazione indicato da Giorgiache si è visto sorpassare dagli esponenti di Forza Italia e Lega.unLo spiega la stessapresentando il suo libro: "Ci sono delle ...

Il Fatto Quotidiano

AGI - Scacco in due mosse di Giorgiache, da una parte, soffia un senatore a Forza Italia e, dall'altra,gli alleati sulla tenuta della coalizione in Calabria , dove Fratelli d'Italia potrebbe non appoggiare il candidato ...Ho scelto laperché ha sempre dimostrato coraggio e coerenza'. Per Giorgiaè un punto in più a favore del suo progetto: un piano che parte dalla forza nei sondaggi e che vuole puntare a ...Scacco in due mosse di Giorgia Meloni che, da una parte, soffia un senatore a Forza Italia e, dall'altra, avverte gli alleati sulla tenuta della coalizione in Calabria, dove Fratelli d'Italia potrebbe ...Non si ferma la lite nel centrodestra. La leader di Fratelli d'Italia Meloni usa parole molto dure. Sentite [VIDEO] ...