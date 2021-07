Mancini: “Questa Italia resterà nei libri di storia, il merito è interamente dei miei ragazzi” (Di lunedì 19 luglio 2021) Torna a parlare il CT della Nazionale Roberto Mancini tramite i microfoni della radio tedesca Sport1.de. Queste le sue dichiarazioni: “Mi sento molto, molto bene da campione d’Europa. È davvero una bella sensazione e sono assolutamente felice, particolarmente per tutti gli Italiani in patria e nel mondo. Siamo tutti felici perché abbiamo creato qualcosa di straordinario. Dopo la mancata qualificazione alla Coppa del Mondo 2018 ho capito che tutti volevano riparare e che erano pronti a sacrificarsi per il Paese. Questa Italia resterà nei libri di storia. Tanto di cappello ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 19 luglio 2021) Torna a parlare il CT della Nazionale Robertotramite i microfoni della radio tedesca Sport1.de. Queste le sue dichiarazioni: “Mi sento molto, molto bene da campione d’Europa. È davvero una bella sensazione e sono assolutamente felice, particolarmente per tutti glini in patria e nel mondo. Siamo tutti felici perché abbiamo creato qualcosa di straordinario. Dopo la mancata qualificazione alla Coppa del Mondo 2018 ho capito che tutti volevano riparare e che erano pronti a sacrificarsi per il Paese.neidi. Tanto di cappello ...

