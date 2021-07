Lutto alla Lazio | il dolore del giocatore | “Non ero pronto a lasciarti”

Advertising

IgnazioPicardi : Paolo Borsellino aveva previsto la Sua fine, fu lasciato solo dopo la morte di Falcone dalle Istituzioni marce capa… - donorapotente : RT @_valegenni: 9 anni fa, oggi, il mio ultimo giorno di apparente spensieratezza. ma un lutto caro, drammatico e inaspettato, che ci piega… - nicola_baldoni : Io e figura materna siam svegli alle 5, figura paterna ancora dorme. Figura materna sostiene che sia morto e ordina… - PasquenLe : RT @_valegenni: 9 anni fa, oggi, il mio ultimo giorno di apparente spensieratezza. ma un lutto caro, drammatico e inaspettato, che ci piega… - _valegenni : 9 anni fa, oggi, il mio ultimo giorno di apparente spensieratezza. ma un lutto caro, drammatico e inaspettato, che… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto alla

ilmessaggero.it

...presa e lo ha morso sulla lingua. L'effetto del veleno è stato immediato e Bernardo è caduto in terra totalmente paralizzato. Inutili i soccorsi arrivati quasi subito. Tre giorni diper la ...Discobolo e martellista catanese, aveva 82 anni Unper l'atletica siciliana e per tutto il movimento azzurro. È scomparso l'ex lanciatore ... Sinochiusura del Campo Scuola per i lavori, il 4 ...Lutto a Napoli, è morto l’attore Libero De Rienzo Libero ... De Rienzo nasce a Napoli, cresciuto nel quartiere di Chiaia, si appassiona alla recitazione seguendo il padre Fiore De Rienzo, aiuto ...Lutto per il portiere della Lazio Pepe Reina che ha visto la scomparsa del suo cane Balu. L'addio è stato dato anche tramite i social.