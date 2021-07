Jerry Calà | «Ruppi coi Gatti perché Bud Spencer mi disse | o il film con me o loro»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 19 luglio 2021) Su Libero un’intervista a. Racconta che avrebbe voluto fare l’insegnante. «Avrei voluto fare il prof. Come mia madre. Mio padre invece era interprete, da lì la mia passione per le lingue, anche morte: avevo 8 in greco e latino emi ero iscritto a Lettere Classiche a Bologna. Finché mi ha chiamato Umberto Smaila che faceva giurisprudenza con scarsi risultati anche lui. “, noi molliamo tutto e tentiamo al Derby di Milano. Vieni con noi?”. A rispondere ci misi un nanosecondo. L’avventura iniziò nel luglio del 1971». Furono gli anni deidi Vicolo Miracoli. Raccontail gruppo si ...